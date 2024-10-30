Команда Дрикуса дю Плесси: «Мы хотим Хамзата в следующем феврале!»

Команда Дрикуса дю Плесси хочет провести бой с Хамзатом Чимаевым.

«Мы хотим Хамзата в следующем феврале! Готовьтесь увидеть поразительное зрелище снова», – написал тренер чемпиона UFC в среднем весе Дрикуса дю Плесси Морн Виссер в соцсетях.

На турнире UFC 308 Хамзат Чимаев победил Роберта Уиттакера сабмишном в первом раунде.

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