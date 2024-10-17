Волкановски готов подраться с Лопесом на UFC 312: «Можно сделать бой за временный пояс»

Александр Волкановски предложил бой за временный пояс с Диего Лопесом.

«Если у них будут травмы (Холлоуэя и Топурии ) или что-то еще, я думаю, что бой за временный пояс был бы хорошим выходом. Я бы сказал, что получился бы отличный поединок с Диего Лопесом . Например, на UFC 312 в Сиднее. Если нет, то ждем Макса или Илию», – заявил экс-чемпион UFC Александр Волкановски .

Напомним, титульный бой Топурии и Холлоуэя пройдет на UFC 308 26 октября в Абу-Даби.

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