Лопес – о бое с Волкановски: «Давайте это сделаем»
Диего Лопес хочет драться с Алексом Волкановски на турнире UFC 312 в Сиднее.
«Илия упомянул в субботу, что хотел бы отдохнуть. Было бы разумнее всего сразиться с Алексом Волкановски в Сиднее за временный титул.
Волк предложил это, я уже согласился. Давайте просто сделаем это!» – сказал Диего Лопес.
Диего Лопес идет на серии из пяти побед.
Боец UFC лежал на массаже, но принял поединок за четыре часа до турнира. Да, за четыре!
Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: The Ariel Helwani Show
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости