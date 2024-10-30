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Лопес – о бое с Волкановски: «Давайте это сделаем»

Диего Лопес хочет драться с Алексом Волкановски на турнире UFC 312 в Сиднее.

«Илия упомянул в субботу, что хотел бы отдохнуть. Было бы разумнее всего сразиться с Алексом Волкановски в Сиднее за временный титул.

Волк предложил это, я уже согласился. Давайте просто сделаем это!» – сказал Диего Лопес.

Диего Лопес идет на серии из пяти побед.

Боец UFC лежал на массаже, но принял поединок за четыре часа до турнира. Да, за четыре!

Опубликовал: Арсен Ахметгалиев
Источник: The Ariel Helwani Show
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