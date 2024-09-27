  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Волкановски − о вызове Лопеса: «Я не боюсь кого-то, но буду драться за титул. Точка»

Алекс Волкановски отказался от боя с Диего Лопесом.

«Разговор с UFC уже состоялся, меня ждет титульник. Чтобы я подрадся с Диего Лопесом, что-то должно случиться с Топурией или Холлоуэем. Я никого не боюсь, но собираюсь драться за титул. Точка», − сказал полулегковес UFC Алекс Волкановски.

Волкановски − о следующем бое: «Буду драться с победителем боя Топурия − Холлоуэй»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: Submission Radio
полулегкий вес
logoUFC
logoMMA
logoАлександр Волкановски
logoДиего Лопес
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Лопес − Евлоеву: «Брат, с момента нашего боя я победил пять раз и обогнал тебя в рейтинге»
1119 сентября, 12:34
Евлоев ответил Лопесу: «Дэн Иге чуть не побил тебя, зачем врешь, что вызывал меня?»
619 сентября, 07:53
Евлоев вызвал Лопеса на бой, Диего ответил: «У тебя был шанс, но теперь ты наблюдаешь за уходящим автобусом»
819 сентября, 07:36
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Хабиб сыграл в падел с Махачевым: «Игра была напряженной»
48 минут назадФото
Кормье − о бое Джонса и Аспиналла: «В полутяжелом весе Джон бы сделал это лучше»
251 минуту назад
Порье − о вызове Хукера: «Ты не хочешь этого»
сегодня, 13:45
Менеджер Яна: «Петр очень мотивирован, чтобы напомнить всему дивизиону о себе»
1сегодня, 12:56
Мераб предложил О’Мэлли немедленный реванш: «Слышал, Шон считает себя победителем. Давай устроим бой 17 ноября»
7сегодня, 12:49
Волкановски − о следующем бое: «Буду драться с победителем боя Топурия − Холлоуэй»
сегодня, 11:47
Аспиналл − о следующем сопернике: «Есть смысл подраться с победителем боя Ган − Волков»
1сегодня, 10:53
Боец UFC Железнякова − об Иман Хелиф: «Она девочка и много раз проигрывала до Олимпиады»
2сегодня, 09:53
Бивол и Бетербиев приехали в Саудовскую Аравию, где проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира
7сегодня, 09:48Фото
Календарь боев в MMA и боксе в сентябре-2024
88сегодня, 09:11
Ко всем новостям
Последние новости
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
19 сентября, 17:07Кино
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
531 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
427 мая, 11:49Фото
Стример Папич о бое Усика и Фьюри: «Победа в одну калитку в самом, пожалуй, гнилом виде спорта»
19 мая, 18:40Игры
Неймар приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
818 мая, 21:12
Джеррард приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
1118 мая, 18:44Фото
EA платит бойцам UFC за использование внешности в игре в зависимости от их популярности
11 мая, 20:22Игры