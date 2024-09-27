Волкановски − о вызове Лопеса: «Я не боюсь кого-то, но буду драться за титул. Точка»

Алекс Волкановски отказался от боя с Диего Лопесом.

«Разговор с UFC уже состоялся, меня ждет титульник. Чтобы я подрадся с Диего Лопесом, что-то должно случиться с Топурией или Холлоуэем. Я никого не боюсь, но собираюсь драться за титул. Точка», − сказал полулегковес UFC Алекс Волкановски .

Волкановски − о следующем бое: «Буду драться с победителем боя Топурия − Холлоуэй»