Али Абдель-Азиз: «Умар будет вторым Хабибом. За его спиной два миллиарда человек»

Али Абдель-Азиз считает, что Умар станет вторым Хабибом.

«Я бы хотел, чтобы Шон О’Мэлли взял отпуск, сколько захочет. Верю, что Умар [Нурмагомедов] побьет Мераба [Двалишвили], а после этого Умар даст ему [О’Мэлли] титульный шанс после поражения.

Думаю, О’Мэлли – одна из самых больших звезд в этом спорте. Это бизнес, в котором нужно зарабатывать деньги. Мне кажется, Шон заслуживает титульного шанса после поражения.

Знаете почему? Потому что О’Мэлли делает деньги всем в дивизионе. Не Мераб. Пока не Умар. Но Умар им станет, потому что за его спиной стоят два миллиарда человек.

Он будет вторым Хабибом [Нурмагомедовым]. Он мало говорит. Ему нужно больше говорить, как это делает Хабиб, но Умар особенный», – сказал менеджер Али Абдель-Азиз .

На UFC 306 Шон О’Мэлли в титульном бою единогласным решением судей проиграл Мерабу Двалишвили и утратил пояс.

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