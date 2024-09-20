  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
1

Али Абдель-Азиз: «Умар будет вторым Хабибом. За его спиной два миллиарда человек»

Али Абдель-Азиз считает, что Умар станет вторым Хабибом.

«Я бы хотел, чтобы Шон О’Мэлли взял отпуск, сколько захочет. Верю, что Умар [Нурмагомедов] побьет Мераба [Двалишвили], а после этого Умар даст ему [О’Мэлли] титульный шанс после поражения.

Думаю, О’Мэлли – одна из самых больших звезд в этом спорте. Это бизнес, в котором нужно зарабатывать деньги. Мне кажется, Шон заслуживает титульного шанса после поражения.

Знаете почему? Потому что О’Мэлли делает деньги всем в дивизионе. Не Мераб. Пока не Умар. Но Умар им станет, потому что за его спиной стоят два миллиарда человек.

Он будет вторым Хабибом [Нурмагомедовым]. Он мало говорит. Ему нужно больше говорить, как это делает Хабиб, но Умар особенный», – сказал менеджер Али Абдель-Азиз.

На UFC 306 Шон О’Мэлли в титульном бою единогласным решением судей проиграл Мерабу Двалишвили и утратил пояс.

Наследники Хабиба умеют только бороться – это миф

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: ESPN
logoUFC
logoMMA
logoХабиб Нурмагомедов
logoШон О'Мэлли
logoАли Абдель-Азиз
logoУмар Нурмагомедов
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Умар Нурмагомедов: «Я ожидал большего от О’Мэлли, но Мераб хорошо справился. Надеюсь, он не избежит настоящего соперника»
1115 сентября, 08:14
Абдель-Азиз: «В 2025 году Умар станет чемпионом UFC. Никто его не остановит, Иншаллах»
213 сентября, 09:15
О’Мэлли − о бое с Умаром: «Он точно не мой следующий соперник»
812 сентября, 09:42
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Бой Джошуа – Дюбуа на «Уэмбли» посетят рекордные 96 тысяч болельщиков
31 минуту назад
Константин Цзю – о выставочных боях: «Я пообещал маме, поэтому не планирую возвращаться и нарушать это обещание»
сегодня, 07:22
Фигейредо – об Умаре: «Ему еще нужно показать себя, сначала подраться с кем-то другим – возможно, с О’Мэлли»
3сегодня, 07:14
Даниэль Дюбуа и Энтони Джошуа провели последний стердаун перед боем на «Уэмбли»
5вчера, 19:18Фото
Жан Силва вызвал Евлоева на бой, Мовсар ответил: «Ты опаснее Стерлинга, но я подерусь с тобой»
5вчера, 17:30
Сехудо − Умару: «Думаю, ты станешь чемпионом и защитишь титул столько раз, сколько захочешь»
2вчера, 16:55
Белал − о тренировках с Хабибом: «Он заказывал себе кофе, когда лежал на мне»
10вчера, 15:51
Сехудо − об О’Мэлли: «Шона продвинули к титульнику. То же самое сделали с Перейрой, но что с ним сделает Анкалаев?»
11вчера, 14:56
Хабиб обратился к игрокам махачкалинского «Динамо»: «Не бойтесь брать игру на себя и рисковать»
9вчера, 13:50
Уайт − о желании Джонса завершить карьеру: «Посмотрим, что случится после боя»
4вчера, 13:04
Ко всем новостям
Последние новости
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
вчера, 17:07Кино
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
531 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
427 мая, 11:49Фото
Стример Папич о бое Усика и Фьюри: «Победа в одну калитку в самом, пожалуй, гнилом виде спорта»
19 мая, 18:40Игры
Неймар приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
818 мая, 21:12
Джеррард приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Фьюри и Усик
1118 мая, 18:44Фото
EA платит бойцам UFC за использование внешности в игре в зависимости от их популярности
11 мая, 20:22Игры