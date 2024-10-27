Пимблетт – после победы Топурии: «Не могу дождаться, когда Илия вернется в легкий вес. Все еще думаю, что победил бы его»

Пэдди Пимблетт отреагировал на победу Илии Топурии.

«Не могу дождаться, когда Илия вернется в легкий вес. Все еще думаю, что я бы его победил...

Скорее бы Александр Волкановски вернулся и побил тебя. Если он этого не сделает, то я готов в любое время», заявил боец UFC Пэдди Пимблетт .

Напомним, Илия Топурия нокаутировал Макса Холлоуэя в третьем раунде главного события UFC 308.

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