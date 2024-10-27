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Пимблетт – после победы Топурии: «Не могу дождаться, когда Илия вернется в легкий вес. Все еще думаю, что победил бы его»

Пэдди Пимблетт отреагировал на победу Илии Топурии.

«Не могу дождаться, когда Илия вернется в легкий вес. Все еще думаю, что я бы его победил...

Скорее бы Александр Волкановски вернулся и побил тебя. Если он этого не сделает, то я готов в любое время», заявил боец UFC Пэдди Пимблетт.

Напомним, Илия Топурия нокаутировал Макса Холлоуэя в третьем раунде главного события UFC 308.

Илия Топурия: «Волкановски получит шанс, но сейчас все решаю я. Ему придется ждать»

Уайт – о следующем сопернике Топурии: «Волкановски – один из возможных вариантов»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Paddy The Baddy
logoUFC
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logoАлександр Волкановски
logoПэдди Пимблетт
logoИлия Топурия
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