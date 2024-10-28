Иван Штырков: «У Топурии нет шансов с Махачевым. Его заборят»

Иван Штырков считает, что у Илии Топурии нет шансов победить Ислама Махачева.

«С Махачевым у Топурии шансов не будет. В лагере Хабиба они не предоставят ему возможности просто драться. Они его заборят. Я бы не поднимал борьбу Илии до уровня Махачева. Это для полулегкого веса его борьба с ударкой на очень хорошем уровне. Мне понравилось, какой проход он сделал Максу Холлоуэю . Видно, что умеет, все четко.

Есть база борьбы и хороший удар. Этого достаточно для его дивизиона. Повторится история, как в бою Махачева с Александром Волкановски . Ислам ничего ему сделать не даст. И не будет с ним драться», – заявил боец MMA Иван Штырков .

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