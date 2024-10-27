Илия Топурия: «Волкановски получит шанс, но сейчас все решаю я. Ему придется ждать»
Илия Топурия пообещал дать реванш Александру Волкановски.
«Волкановски получит свой шанс. Но сейчас ему придется ждать моего времени. Сейчас я – тот, кто выбирает время и место. Я решаю все», – заявил чемпион UFC Илия Топурия.
Илия Топурия нокаутировал Макса Холлоуэя в главном поединке UFC 308.
Уайт – о следующем сопернике Топурии: «Волкановски – один из возможных вариантов»
Волкановски – о желании Топурии драться с Махачевым: «Это просто игра Илии. Ислам – тяжелый бой для него»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC on TNT Sports
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