Илия Топурия: «Волкановски получит шанс, но сейчас все решаю я. Ему придется ждать»

Илия Топурия пообещал дать реванш Александру Волкановски.

«Волкановски получит свой шанс. Но сейчас ему придется ждать моего времени. Сейчас я – тот, кто выбирает время и место. Я решаю все», – заявил чемпион UFC Илия Топурия .

Илия Топурия нокаутировал Макса Холлоуэя в главном поединке UFC 308.

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