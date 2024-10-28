Майкл Биспинг: «Левый хук Топурии лучше, чем у Перейры. У Илии идеальная техника»

Майкл Биспинг восхищен левым хуком Илии Топурии.

«Я скажу, что у Топурии левый хук лучше, чем у Перейры . Технически лучше. У Алекса есть сила, данная Богом, но техника, с которой Топурия нанес хук в бою с Максом Холлоуэем , была идеальной», – считает экс-чемпион UFC Майкл Биспинг .

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