Майкл Биспинг: «Левый хук Топурии лучше, чем у Перейры. У Илии идеальная техника»
Майкл Биспинг восхищен левым хуком Илии Топурии.
«Я скажу, что у Топурии левый хук лучше, чем у Перейры. Технически лучше. У Алекса есть сила, данная Богом, но техника, с которой Топурия нанес хук в бою с Максом Холлоуэем, была идеальной», – считает экс-чемпион UFC Майкл Биспинг.
Нокаут двойным бэкфистом, сломанные зубы, гематома на пол-лица – это все главный турнир года в UFC
Топурия нокаутировал Холлоуэя – этого в UFC не делал никто. Не удары, а динамит
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер UFC on TNT Sports
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