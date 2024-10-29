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Тейшейра заявил, что Перейра занимается благотворительностью: «Он хочет отремонтировать несколько домов в Бразилии»

Гловер Тейшейра рассказал о благотворительной деятельности Алекса Перейры.

«Сейчас Алекс растет, поэтому может делать большие дела в благотворительности. Он сказал мне: «Эй, Гловер, нужно реализовать некоторые планы в Бразилии, мы должны отремонтировать несколько домов», – сказал бывший чемпион UFC в полутяжелом весе и тренер Алекса Перейры Гловер Тейшейра.

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Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: подкаст Майка Перри
logoUFC
logoMMA
полутяжелый вес (MMA)
logoГловер Тейшейра
logoАлекс Перейра
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