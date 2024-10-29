Анкалаев обратился к Перейре: «Если худой Адесанья отправил тебя спать, то что сделаю я?»

Магомед Анкалаев попросил Дану Уайта дать ему бой с Алексом Перейрой.

«Алекс , если худой Адесанья отправил тебя спать, то как ты думаешь, что я сделаю с тобой?

Дана Уайт, Мик Мэйнард, придержите для меня следующий ужин», – написал в соцсетях полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев .

Хилл – о победе Анкалаева: «Полный отстой. Знаю, что в UFC его не любят. Нельзя исключать, что он не получит титульный бой»

Анкалаев – о реакции Хилла на его бой с Ракичем: «Ему все бои скучные. А сам ничего не показывает в ринге»