Анкалаев обратился к Перейре: «Если худой Адесанья отправил тебя спать, то что сделаю я?»
Магомед Анкалаев попросил Дану Уайта дать ему бой с Алексом Перейрой.
«Алекс, если худой Адесанья отправил тебя спать, то как ты думаешь, что я сделаю с тобой?
Дана Уайт, Мик Мэйнард, придержите для меня следующий ужин», – написал в соцсетях полутяжеловес UFC Магомед Анкалаев.
Хилл – о победе Анкалаева: «Полный отстой. Знаю, что в UFC его не любят. Нельзя исключать, что он не получит титульный бой»
Анкалаев – о реакции Хилла на его бой с Ракичем: «Ему все бои скучные. А сам ничего не показывает в ринге»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
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