44-летний Гловер Тейшейра готов вернуться в ММА

Бывший чемпион UFC Тейшейра рассказал о возможном возвращении.

«На днях спарринговал с Поэтаном [Алексом Перейрой ], и он такой: «Черт, Гловер, ты должен вернуться!». Я хорошо себя чувствую, тренируюсь каждый день. Пока ничего конкретного не запланировано, но продолжаю искать вызовы. Трудно тренироваться без причины. Хочу соревноваться», – заявил Тейшейра.

Гловер Тейшейра ушел из ММА в 2023 году после двух поражений кряду. После этого он занялся тренерской деятельностью и был в лагере чемпиона UFC Алекса Перейры, когда тот готовился к боям с Джамалом Хилом, Иржи Прохазкой и Халилом Раунтри.

«Я хотел бы драться бесконечно». Тейшейра мечтал стать чемпионом UFC в 43 года, но кроваво проиграл