44-летний Гловер Тейшейра готов вернуться в ММА
Бывший чемпион UFC Тейшейра рассказал о возможном возвращении.
«На днях спарринговал с Поэтаном [Алексом Перейрой], и он такой: «Черт, Гловер, ты должен вернуться!». Я хорошо себя чувствую, тренируюсь каждый день. Пока ничего конкретного не запланировано, но продолжаю искать вызовы. Трудно тренироваться без причины. Хочу соревноваться», – заявил Тейшейра.
Гловер Тейшейра ушел из ММА в 2023 году после двух поражений кряду. После этого он занялся тренерской деятельностью и был в лагере чемпиона UFC Алекса Перейры, когда тот готовился к боям с Джамалом Хилом, Иржи Прохазкой и Халилом Раунтри.
«Я хотел бы драться бесконечно». Тейшейра мечтал стать чемпионом UFC в 43 года, но кроваво проиграл
Опубликовано: Денис Степь
Источник: MMA Fighting
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