Уайт − о желании Джонса завершить карьеру: «Посмотрим, что случится после боя»

Дана Уайт высказался о возможном уходе Джона Джонса из спорта.

«Говорил ли я с Джоном о его словах? Зачем мне говорить с ним? Нужно понять, что произойдет в бою Джонса и Миочича.

Посмотрим, что случится после боя, а затем поймем, как действовать дальше», − сказал президент UFC Дана Уайт .

Напомним, что Джон Джонс подерется со Стипе Миочичем на UFC 309.

Уайт подтвердил, что Аспиналл будет запасным в бою Джонса и Миочича