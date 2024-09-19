Уайт − о желании Джонса завершить карьеру: «Посмотрим, что случится после боя»
Дана Уайт высказался о возможном уходе Джона Джонса из спорта.
«Говорил ли я с Джоном о его словах? Зачем мне говорить с ним? Нужно понять, что произойдет в бою Джонса и Миочича.
Посмотрим, что случится после боя, а затем поймем, как действовать дальше», − сказал президент UFC Дана Уайт.
Напомним, что Джон Джонс подерется со Стипе Миочичем на UFC 309.
Уайт подтвердил, что Аспиналл будет запасным в бою Джонса и Миочича
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: MMA Fighting
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