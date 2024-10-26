  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Дональд Трамп: «UFC 309? Если стану президентом, то пойду на турнир. Если нет – впаду в депрессию и останусь дома»
1

Дональд Трамп: «UFC 309? Если стану президентом, то пойду на турнир. Если нет – впаду в депрессию и останусь дома»

Дональд Трамп пообещал посетить UFC 309 в случае победы на выборах.

«Бо Никал – прекрасный боец. Я обожаю его. Когда он снова подерется? В ноябре на UFC 309? Ох... это будет после выборов. Значит я пойду на UFC 309 в качестве президента, либо впаду в депрессию и вообще не пойду», – заявил экс-президент США Дональд Трамп.

Напомним, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября. UFC 309 пройдет 16 ноября в Нью-Йорке.

Роган − о бое Тайсона и Пола: «Даже 58-летний Майк может отправить твою голову в другое измерение»

Трамп в случае избрания президентом США намерен принять меры против мужчин в женских соревнованиях (Fox News)

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
logoДжо Роган
logoбокс
logoДональд Трамп
Бо Никал
logoUFC 309
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Адвокат сообщил, что боксерша Хелиф подала в суд на Трампа, Маска и Роулинг из-за кибербуллинга
1014 августа, 08:50
Райан Гарсия: «Не могу дождаться, когда Трамп уничтожит Харрис в дебатах»
522 июля, 07:58
Джейк Пол − о покушении на Трампа: «Добро всегда побеждает зло»
214 июля, 08:56
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Тайсон – о Поле: «Как только я его прихвачу, он будет убегать, как вор. Всю долбанную ночь»
38 минут назад
Нганну – о реакции Уайта на его успехи за пределами UFC: «Уверен, что он молился о моем поражении. Дана не может этого вынести»
459 минут назад
Анкалаев – перед боем с Ракичем: «Докажу, почему именно я – лучший боец в мире»
сегодня, 08:16
Умар Нурмагомедов не будет драться с Ядуном в декабре. Сун получил травму
9сегодня, 08:04
Вечер бокса в Ереване: Гассиев против Юнгквиста и другие бои
1сегодня, 07:53
UFC 308: Топурия – Холлоуэй, Уиттакер – Чимаев, Анкалаев – Ракич
11сегодня, 07:18
Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Москве: Кудряшов нокаутировал Родригеса и другие бои
5вчера, 22:24
Мераб обвинил Умара в трусости: «Где он? Принял другой бой, это ему страшно, а я никого не боюсь»
26вчера, 18:27
Серхио Рамос сопровождал Илию Топурию на церемонии взвешивания UFC 308
23вчера, 17:26Видео
Усик объяснил, зачем продолжает карьеру: «Золото Олимпиады и два абсолютных чемпионства – еще не конец»
4вчера, 16:51
Ко всем новостям
Последние новости
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
вчера, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
вчера, 01:55Киберспорт
Нганну получил именную футболку «МЮ» с первым номером
218 октября, 14:04Фото
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
110 октября, 13:00Кино
Съемки биографического фильма про Брюса Ли от Энга Ли начнутся в январе 2025 года
427 сентября, 17:13Кино
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
631 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
527 мая, 11:49Фото