Дональд Трамп: «UFC 309? Если стану президентом, то пойду на турнир. Если нет – впаду в депрессию и останусь дома»

Дональд Трамп пообещал посетить UFC 309 в случае победы на выборах.

«Бо Никал – прекрасный боец. Я обожаю его. Когда он снова подерется? В ноябре на UFC 309? Ох... это будет после выборов. Значит я пойду на UFC 309 в качестве президента, либо впаду в депрессию и вообще не пойду», – заявил экс-президент США Дональд Трамп .

Напомним, президентские выборы в США запланированы на 5 ноября. UFC 309 пройдет 16 ноября в Нью-Йорке.

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