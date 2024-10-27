Илия Топурия: «Никто не мог засабмитить Махачева. Я буду первым»
Илия Топурия обещает засабмитить Ислама Махачева.
«Я всегда стремился достичь того, чего не делал никто. Никто не мог его победить сабмишеном. Я буду первым, кто это сделает», – сказал чемпион UFC в полулегком весе Илия Топурия на пресс-конференции после победы над Максом Холлоуэем.
Единственное поражение Ислама Махачева – нокаут от Адриану Мартинса в 2015 году.
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Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Sports
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