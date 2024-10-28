Анкалаев – о реакции Хилла на его бой с Ракичем: «Ему все бои скучные. А сам ничего не показывает в ринге»
Магомед Анкалаев прокомментировал реакцию Джамала Хилла на его победу.
«Джамалу Хиллу все бои скучные. Любой поединок в нашем дивизионе возьмите – ему скучно. А сам ничего такого не показывает, выходя в ринг», – сказал боец UFC Магомед Анкалаев.
Напомним, Анкалаев победил Александра Ракича в поединке на UFC 308.
Хилл – о победе Анкалаева: «Полный отстой. Знаю, что в UFC его не любят. Нельзя исключать, что он не получит титульный бой»
Хилл – после победы Анкалаева: «Удачи в продаже титульного боя!»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал «Ушатайка»
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