Мойкано – о победе Анкалаева: «Это тот парень, который победит Перейру без попыток тейкдауна?!»
Ренато Мойкано отреагировал на победу Анкалаева в бою с Ракичем.
«Это тот парень, который победит Алекса Перейру без попыток тейкдауна?! Удачи!» – написал в соцсетях боец UFC Ренато Мойкано.
Напомним, Магомед Анкалаев победил Александра Ракича в поединке на UFC 308. После боя он вызвал на бой Алекса Перейру.
Анкалаев снова победил, но неубедительно для титульника. Так и не дождемся боя с Перейрой?
Хилл – после победы Анкалаева: «Удачи в продаже титульного боя!»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ренато Мойкано
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