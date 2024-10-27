Мойкано – о победе Анкалаева: «Это тот парень, который победит Перейру без попыток тейкдауна?!»

Ренато Мойкано отреагировал на победу Анкалаева в бою с Ракичем.

«Это тот парень, который победит Алекса Перейру без попыток тейкдауна?! Удачи!» – написал в соцсетях боец UFC Ренато Мойкано .

Напомним, Магомед Анкалаев победил Александра Ракича в поединке на UFC 308. После боя он вызвал на бой Алекса Перейру.

Анкалаев снова победил, но неубедительно для титульника. Так и не дождемся боя с Перейрой?

Хилл – после победы Анкалаева: «Удачи в продаже титульного боя!»