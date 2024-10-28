Хилл – о победе Анкалаева: «Полный отстой. Знаю, что в UFC его не любят. Нельзя исключать, что он не получит титульный бой»

Джамал Хилл считает, что UFC может отказать Анкалаеву в титульном поединке.

«Представить сложно, как можно дать кому-то титульный бой после такого выступления...

Это полный отстой. И я знаю, что UFC не любит Анкалаева . Так что ничего нельзя исключать», – заявил экс-чемпион UFC Джамал Хилл .

Напомним, Анкалаев победил Александра Ракича в поединке на UFC 308.

Анкалаев снова победил, но неубедительно для титульника. Так и не дождемся боя с Перейрой?

Хилл – после победы Анкалаева: «Удачи в продаже титульного боя!»