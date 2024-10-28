Хилл – о победе Анкалаева: «Полный отстой. Знаю, что в UFC его не любят. Нельзя исключать, что он не получит титульный бой»
Джамал Хилл считает, что UFC может отказать Анкалаеву в титульном поединке.
«Представить сложно, как можно дать кому-то титульный бой после такого выступления...
Это полный отстой. И я знаю, что UFC не любит Анкалаева. Так что ничего нельзя исключать», – заявил экс-чемпион UFC Джамал Хилл.
Напомним, Анкалаев победил Александра Ракича в поединке на UFC 308.
Анкалаев снова победил, но неубедительно для титульника. Так и не дождемся боя с Перейрой?
Хилл – после победы Анкалаева: «Удачи в продаже титульного боя!»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Джамала Хилла
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