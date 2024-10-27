Анкалаев – Перейре: «Произнеси мое имя. Перестань бежать, Алекс»
Магомед Анкалаев обратился к Алексу Перейре.
«Шестилетняя беспроигрышная серия из 13 побед. Произнеси мое имя сейчас. Перестань бежать, Алекс», – написал в соцсетях боец UFC Магомед Анкалаев.
Напомним, Анкалаев победил Александра Ракича в поединке на UFC 308.
Анкалаев снова победил, но неубедительно для титульника. Так и не дождемся боя с Перейрой?
Анкалаев – о Ракиче: «Ничего не понял в его ударке. Очень медленный»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Магомеда Анкалаева
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