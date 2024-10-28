Асланбек Бадаев: «Уайт назвал Анкалаева претендентом, но без восхищения. Это вина Ракича. Может, Вахитов получит раньше бой с Перейрой?»

Асланбек Бадаев обвинил Ракича в незрелищном поединке с Анкалаевым.

«Дана Уайт назвал Анкалаева претендентом, но без восхищения. Да, победа, но не удивил. В первую очередь это вина Александра Ракича . Он уходил от боя. Тактически неплохо действовал в первом раунде. Пробивал лоу-кики и не давал прицелиться по себе. Во втором-третьем раундах он устал, а Анкалаев наносил акцентированные удары. Уже сам Ракич пошел в борьбу и испортил бой.

Это мог быть зрелищный поединок, если бы Александр принял лобовое столкновение. Магомед был на это настроен.

Не знаю, что еще надо сделать Анкалаеву, чтобы получить титульный бой. Может, Артем Вахитов получит его раньше? Это было бы в стиле UFC – разыгрывать такую историю с Перейрой и вывести Артема на встречу за пояс. А Анкалаев продолжал бы доказывать свои амбиции в боях с Иржи Прохазкой и Яном Блаховичем. Еще есть Джамал Хилл. Не со всеми подрался Магомед», – сказал вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев .

Напомним, Анкалаев победил Александра Ракича в поединке на UFC 308.

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