  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Асланбек Бадаев: «Уайт назвал Анкалаева претендентом, но без восхищения. Это вина Ракича. Может, Вахитов получит раньше бой с Перейрой?»
0

Асланбек Бадаев: «Уайт назвал Анкалаева претендентом, но без восхищения. Это вина Ракича. Может, Вахитов получит раньше бой с Перейрой?»

Асланбек Бадаев обвинил Ракича в незрелищном поединке с Анкалаевым.

«Дана Уайт назвал Анкалаева претендентом, но без восхищения. Да, победа, но не удивил. В первую очередь это вина Александра Ракича. Он уходил от боя. Тактически неплохо действовал в первом раунде. Пробивал лоу-кики и не давал прицелиться по себе. Во втором-третьем раундах он устал, а Анкалаев наносил акцентированные удары. Уже сам Ракич пошел в борьбу и испортил бой.

Это мог быть зрелищный поединок, если бы Александр принял лобовое столкновение. Магомед был на это настроен.

Не знаю, что еще надо сделать Анкалаеву, чтобы получить титульный бой. Может, Артем Вахитов получит его раньше? Это было бы в стиле UFC – разыгрывать такую историю с Перейрой и вывести Артема на встречу за пояс. А Анкалаев продолжал бы доказывать свои амбиции в боях с Иржи Прохазкой и Яном Блаховичем. Еще есть Джамал Хилл. Не со всеми подрался Магомед», – сказал вице-президент лиги АСА Асланбек Бадаев.

Напомним, Анкалаев победил Александра Ракича в поединке на UFC 308.

Анкалаев снова победил, но неубедительно для титульника. Так и не дождемся боя с Перейрой?

Анкалаев – Перейре: «Произнеси мое имя. Перестань бежать, Алекс»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: MMA Metaratings
logoUFC
logoMMA
logoМагомед Анкалаев
logoАлександр Ракич
logoАлекс Перейра
Артем Вахитов
Асланбек Бадаев
Рекомендуем
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Мойкано – о победе Анкалаева: «Это тот парень, который победит Перейру без попыток тейкдауна?!»
1826 октября, 21:46
Топурия вырубил Холлоуэя, победы Чимаева, Анкалаева и Шары Буллета – супертурнир UFC в Абу-Даби
926 октября, 20:50
UFC 308: Топурия нокаутировал Холлоуэя, Уиттакер проиграл Чимаеву, Анкалаев победил Ракича
62326 октября, 20:47
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Порье хочет драться с Топурией: «Он отличный боксер. Давайте что-нибудь устроим»
5 минут назад
Петросян недоволен остановкой с Буллетом: «Хотелось бы аннулировать бой, потому что я его не проиграл. Что, после каждой вспышечки останавливать?»
60вчера, 18:37
Пимблетт – после победы Топурии: «Не могу дождаться, когда Илия вернется в легкий вес. Все еще думаю, что победил бы его»
5вчера, 18:20
Эдуард Вартанян: «Шара способен нокаутировать Адесанью»
6вчера, 16:18
Порье считает Оливейру фаворитом боя с Чендлером: «Думаю, Чарльз будет лучше во всем»
6вчера, 15:24
Адесанья – о вызове Шары Буллета: «Какого хрена я сделал? Почему он упомянул меня?»
14вчера, 14:01
Роберт Уиттакер: «Челюсть в порядке, но зубы сошли. Хороший повод их исправить. Скоро вернусь»
20вчера, 12:49
Шара Буллет: «Говорят, что Адесанья – лучший ударник. Но я теперь здесь. Считаю себя сильнейшим. Можем подраться хоть в Макао»
9вчера, 12:15
Дрикус дю Плесси: «Жаль Уиттакера. Не могу дождаться, когда смогу забрать ноль Чимаева»
24вчера, 10:43
Штырков – о Шаре Буллете: «Лучший ударник в дивизионе»
2вчера, 10:34
Ко всем новостям
Последние новости
UFC 308 покажут на стриминговой платформе Kick. Компании объявили о сотрудничестве
25 октября, 20:42Игры
Чемпион мира по Доте Fly: «Мой отец раньше занимался дзюдо. В свое время он тренировал чемпиона UFC Карлоса Ньютона»
25 октября, 01:55Киберспорт
Нганну получил именную футболку «МЮ» с первым номером
218 октября, 14:04Фото
Как формировалась кровавая культура и почему там много грязи – смотрите двухсерийный фильм Спортса’’ и United о кулачных боях в России
110 октября, 13:00Кино
Съемки биографического фильма про Брюса Ли от Энга Ли начнутся в январе 2025 года
427 сентября, 17:13Кино
Николай Валуев: «Для МОК тройные стандарты – давно норма их работы»
631 июля, 11:34
Харитонов − об обвинениях Емельяненко в алкоголизме: «Где меня пьяным видели? Разве что на день рождения пару стопок выпиваю»
114 июля, 17:12
Конор сделал ставку на финал Евро-2024: «Испания победит 3:1»
1014 июля, 16:37
Конор о выходе Испании в полуфинал Евро: «Да! Мы только и делаем, что срываем банк!»
195 июля, 19:45
Экс-чемпион UFC Прохазка посетил финальный матч ЧМ по хоккею: «Вперед, Чехия!»
527 мая, 11:49Фото