Следующим соперником Канело может стать Крис Юбенк-младший (Sky Sports)

Начались переговоры о поединке Канело с Крисом Юбенком-младшим.

«Я вижу только два боя для Криса – Канело и Конор Бенн . Мы уже начали предварительные переговоры о поединке Саулем Альваресом... Если Канело когда-нибудь подерется в Великобритании, то это будет поединок на переполненном «Уэмбли», – сказал промоутер Бен Шалом.

В команде Канело назвали возможным бой с Бетербиевым (ТАСС)

Боб Арум: «Проведем переговоры о поединке Бетербиева с Канело. Хотелось бы, чтобы это случилось в 2025-м»