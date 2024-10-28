Следующим соперником Канело может стать Крис Юбенк-младший (Sky Sports)
Начались переговоры о поединке Канело с Крисом Юбенком-младшим.
«Я вижу только два боя для Криса – Канело и Конор Бенн. Мы уже начали предварительные переговоры о поединке Саулем Альваресом... Если Канело когда-нибудь подерется в Великобритании, то это будет поединок на переполненном «Уэмбли», – сказал промоутер Бен Шалом.
В команде Канело назвали возможным бой с Бетербиевым (ТАСС)
Боб Арум: «Проведем переговоры о поединке Бетербиева с Канело. Хотелось бы, чтобы это случилось в 2025-м»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sky Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости