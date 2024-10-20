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Боб Арум: «Проведем переговоры о поединке Бетербиева с Канело. Хотелось бы, чтобы это случилось в 2025-м»

Промоутер Бетербиева планирует устроить в 2025-м бой с Канело.

«Мы проведем переговоры о бое против Канело. Этот поединок хотелось бы устроить в 2025 году. Считаю, что это отличный вариант для Бетербиева. Сейчас наступило его время проводить большие бои», – заявил промоутер Боб Арум.

Бивол: «У Канело одиночный удар тяжелее, чем у Бетербиева»

Канело − о боях с Кроуфордом, Бенавидесом, Биволом и Бетербиевым: «Почему бы и нет?»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ТАСС
logoБоб Арум
logoАртур Бетербиев
logoСауль Альварес
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