Боб Арум: «Проведем переговоры о поединке Бетербиева с Канело. Хотелось бы, чтобы это случилось в 2025-м»

Промоутер Бетербиева планирует устроить в 2025-м бой с Канело.

«Мы проведем переговоры о бое против Канело . Этот поединок хотелось бы устроить в 2025 году. Считаю, что это отличный вариант для Бетербиева . Сейчас наступило его время проводить большие бои», – заявил промоутер Боб Арум .

Бивол: «У Канело одиночный удар тяжелее, чем у Бетербиева»

Канело − о боях с Кроуфордом, Бенавидесом, Биволом и Бетербиевым: «Почему бы и нет?»