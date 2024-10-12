Неймар приехал на арену в Эр-Рияде, где подерутся Бетербиев и Бивол
Неймар приехал на арену в Эр-Рияде, где пройдет бой Бетербиев – Бивол.
Нападающий «Аль-Хилаля» Неймар занял место в зале возле промоутера Фрэнка Уоррена и боксера Конора Бенна.
Отметим, что у бразильца 10-е место в зале. Большую часть карьеры он играет именно под этим номером.
Бой между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе возглавит кард вечера бокса в Саудовской Аравии.
Как бой Бетербиева и Бивола вообще стал возможен
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Queensberry Promotions
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