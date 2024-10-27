Сломанная челюсть и зубы – соперник Чимаева постучал через секунду после болевого

Жуткий сюжет.

Хамзат Чимаев оформил впечатляющую победу на UFC 308 , за три минуты разобравшись с Робертом Уиттакером. Центральный эпизод – болевой прием.

Чимаев попытался забрать шею, но в итоге надавил на челюсть – Уиттакер моментально постучал. Что произошло?

Кажется, Уиттакер сломал челюсть – сдался сразу после болевого

Чимаев показал настоящий мастер-класс борьбы и прессинга. Благодаря постоянному давлению он занял неплохую позицию за 1,5 минуты до конца поединка: контроль спины у сетки, при этом одна нога удерживала Уиттакера. Казалось, нужно еще улучшить положение, закинув вторую ногу, но Чимаев сделал по-другому – и сразу вышел на прием.

Это сработало: Чимаев завел руку перед челюстью соперника, закрыл замок и надавил. Уиттакер постучал почти сразу, что сильно удивило. Да, замок был крепким, давление на челюсть – серьезное, но настолько быстро? Что-то точно пошло не так.

После боя Чимаев объяснил: «Я взял его в замок и почувствовал, что сломал челюсть». Уже после завершения турнира появились фотографии челюсти Роберта Уиттакера. Жутко:

Чимаев повторил прием Хабиба против Конора: «В таком положении, если не ломается дух, ломаются кости»

Похожий болевой прием произошел в самом знаковом поединке в истории смешанных единоборств. В четвертом раунде Хабиб Нурмагомедов, оказавшись в таком же положении (контроль спины у сетки), забрал челюсть Конора Макгрегора, надавил и заставил сдаться. Но Макгрегор продержался немного дольше.

Хабиб позже прокомментировал: «Это был не удушающий прием. Да, изначально я охотился за шеей Конора, но он хорошо защищался и опустил подбородок. Наверное, считал, что на этом все закончится. Но я понял, что нельзя упускать такой момент и начал давить на челюсть. В таком положении, если не ломается дух, то ломаются кости».

Да, иногда смешанные единоборств бывают по-настоящему жуткими.

«Я почувствовал, что сломал ему челюсть». Чимаев раздавил Уиттакера за три минуты

Фото: Gettyimages.ru /Harry How