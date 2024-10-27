Роберт Уиттакер: «Челюсть в порядке, но зубы сошли. Хороший повод их исправить. Скоро вернусь»

Роберт Уиттакер обратился к фанатам после поражения от Хамзата Чимаева.

«Спасибо всем за любовь и поддержку. Иногда бывает трудно, но таков этот бизнес. Огромные поздравления Хамзату, он был лучшим бойцом вечера. Вот и все.

Чувствовал себя отлично, все было прекрасно и я был готов. Челюсть в порядке, но зубы сошли. Это хороший повод их исправить, хаха. Я разочарован, но буду только лучше после каждой неудачи и каждого испытания. Хочу поблагодарить мою команду и всех, кто поддерживал меня, чтобы сюда попасть. Скоро вернусь», – написал в соцсетях боец UFC Роберт Уиттакер .

Напомним, Хамзат Чимаев досрочно победил Роберта Уиттакера в соглавном бою UFC 308.

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