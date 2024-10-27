Анкалаев снова победил, но неубедительно для титульника. Так и не дождемся боя с Перейрой?

«Сам не дрался и мне не давал».

Очередная победа Магомеда Анкалаева . На UFC 308 он единогласным решением судей победил Александра Ракича, а потом обвинил соперника в пассивности.

Возможно, это снова ударит по его перспективам на титульник.

После неудачного поединка против Блаховича Анкалаева просто игнорируют. Бой с Ракичем мог вывести его на титульник

Два последних года для Магомеда Анкалаева – абсурд:

• В декабре-2022, идя на серии из девяти побед, Анкалаев получил титульный бой против Яна Блаховича. Все завершилось скандальной ничьей – спорное судейское решение не поддержали многие бойцы. Сразу после поединка Блахович заявил, что точно не выиграл, и просил отдать пояс сопернику, а Анкалаев говорил о возможном уходе: «Не могу победить судей, которые здесь сидят, но я выиграл пояс. Я выиграл пояс, где он? Не знаю, что это такое, буду ли я выступать – тоже не знаю. У меня нет слов».

• Вместо реванша с Блаховичем и еще одного титульного шанса Анкалаев получил в соперники Джонни Уокера. Без скандала тоже не получилось: в первом раунде нанес запрещенный удар коленом в голову, когда соперник стоял на трех точка опоры. Вышедший в клетку врач сказал, что Уокеру нельзя драться дальше, хотя тот не согласился.

После этого в клетке между бойцами едва не началась потасовка , но бой так и не продолжился, а потом был признан несостоявшимся. Президент UFC Дана Уайт сразу обозначил: «Мы разберемся. Доктор неопытный. Что-нибудь придумаем». Логичный вариант – реванш.

• Второй бой прошел уже через несколько месяцев и возглавил первый турнир UFC в 2024 году: Анкалаев вырубил Уокера во втором раунде и полностью закрыл вопросы в противостоянии. Но даже такая победа не приблизила Анкалаева к титульнику, хотя он, по сути, победил Блаховича и разобрался с Уокером.

Мешает слабая медийка: Анкалаев мало трешточит и вообще говорит, довольно закрытый и не генерирует инфоповоды. Конечно, это не нравится руководству UFC, которому не нужен скучный (пусть и с гигантским стриком) чемпион – хотя таким молчаливым путем к поясу пришел тот же Белал Мухаммад.

Сейчас ситуация поменялась в лучшую сторону: сам Анкалаев (или его менеджер/помощник?) дерзит и провоцирует соперников в твиттере – больше всех достается чемпиону Алексу Перейре, с которым идет целая война . Но бойцы так и не встретились в клетке, хотя в 2024-м Перейра провел уже три титульника.

В это время Анкалаев ждет. Бой с Александром Ракичем – шанс зацепиться за суперпротивостояние и наконец-то стать чемпионом в полутяжах. Это подтверждал Уайт: «Если Анкалаев выйдет и покажет невероятное выступление, а Перейра останется чемпионом, то будет следующим претендентом».

Бой с Ракичем получился не самым ярким: «Сам не дрался и мне не давал»

Поединок стартовал ожидаемо: Анкалаев сразу сократил дистанцию с кикбоксером Ракичем, тем самым заставив его постоянно отходить назад. Но попадать получалось с трудом. Благодаря преимуществу в антропометрии Ракич постоянно уходил от ударов, но отвечал лоу-киками. За счет колоссального преимущества по лоу-кикам он забрал первый раунд.

Во втором раунде Анкалаев все больше доставал соперника ударами руками. Ракич реже отвечал ногами и чаще убегал. Такой исход выглядел предсказуемым: боец, который двигается спиной устает больше прессингующего. Под конец раунда Анкалаев все четче и четче попадал левым прямым. Итог – второй раунд за ним.

Решающий третий раунд оказался самым близким. Оба бойца почувствовали, что третья пятиминутка станет определяющей, из-за чего сильно снизили темп: 59 выброшенных ударов на двоих против 79 и 83 в первом и втором раундах. До конца раунда Анкалаев вел с небольшим преимуществом, поэтому Ракич пошел за тейкдауном. Не вышло: Анкалаев развернул его и прижал к сетке, завершив поединок контролем в клинче.

Результат – уверенная и справедливая победа Анкалаева. Да, поединок получился не самым зрелищным, но в этом нет вины самого Анкалаева – он бегал за соперником весь поединок: «Ничего не понял в ударке Ракича. Очень медленный, сам не атаковал и работать не давал». После реакции на поединок он снова вызвал Алекса Перейру: «Не сбегай от меня. Фанаты хотят увидеть этот бой».

Ну что, Дана Уайт, пора?

Анкалаев считает, что победит Перейру даже в стойке – предлагает 15 минут драться без борьбы. Борщит?

Фото: Gettyimages.ru /Sean M. Haffey