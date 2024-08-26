Уиттакер не советует Перейре драться с дю Плесси: «Алекс много пропускает, а Дрикус любит бить. А делает он это сильно»

Уиттакер объяснил, почему Перейре не стоит драться с дю Плесси.

«Честно говоря, я не думаю, что это хороший бой для Алекса. Перейра пропускает удары, а Дрикус любит их наносить. А бьет он сильно», – заявил боец UFC Роберт Уиттакер.

Уиттакер считает, что должен драться с дю Плесси за титул: «Это мое мнение, но сначала мне нужно побить Чимаева»

Уиттакер назвал способ победить дю Плесси: «Нужно быть готовым умереть»