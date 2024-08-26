Уиттакер не советует Перейре драться с дю Плесси: «Алекс много пропускает, а Дрикус любит бить. А делает он это сильно»

Теги UFC MMA Роберт Уиттакер Алекс Перейра Дрикус дю Плесси Бокс/MMA/UFC

Уиттакер объяснил, почему Перейре не стоит драться с дю Плесси.

«Честно говоря, я не думаю, что это хороший бой для Алекса. Перейра пропускает удары, а Дрикус любит их наносить. А бьет он сильно», – заявил боец UFC Роберт Уиттакер.

Уиттакер считает, что должен драться с дю Плесси за титул: «Это мое мнение, но сначала мне нужно побить Чимаева»

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10 комментариев
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Пропустить Алекс, конечно, может. Но в основном попадает и пробивает соперника он, и опасаться нужно именно его стойки. Роберт просто себя рекламирует для боя с Дю Песси.
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Так африканец тоже много пропускает, а учитывая какие динамиты в кулаках у Алекса Дю Плесси улетит в глухой нокаут
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Ответ Бониффаций
Да, но есть одно но. Пуатан поехал от удара Адесаньи на своей же дистанции. Тот же Дрикус получил куда больше точных попаданий в каску от того же Исраэля и выстоял. Учитывая то, что у Перейры нет борьбы и он пробитый, то его мастерство нивелируется плюсами Дю Плесси. Пророчить кому-то победу в данном поединке дело спорное, но бой должен быть интересным. Я бы посмотрел.
Да не пробитый он, сильная весогонка подвела
Он на бой полумертвый выходил уже, не думаю что по этому бою нужно Перейру оценивать
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+8
Ответ avku
Пропустить Алекс, конечно, может. Но в основном попадает и пробивает соперника он, и опасаться нужно именно его стойки. Роберт просто себя рекламирует для боя с Дю Песси.
Да, но есть одно но. Пуатан поехал от удара Адесаньи на своей же дистанции. Тот же Дрикус получил куда больше точных попаданий в каску от того же Исраэля и выстоял. Учитывая то, что у Перейры нет борьбы и он пробитый, то его мастерство нивелируется плюсами Дю Плесси. Пророчить кому-то победу в данном поединке дело спорное, но бой должен быть интересным. Я бы посмотрел.
+7
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+3
Ответ Михаил Маевских
Да не пробитый он, сильная весогонка подвела Он на бой полумертвый выходил уже, не думаю что по этому бою нужно Перейру оценивать
При всём уважении, про весегонку всего лишь наши домыслы. Увидим, но мне кажется, что этого боя не будет.
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Чушь какая-то. Перейра его отлупит, тот и пикнуть не успеет.
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У Перейры, возможно, в 84 кг подбородок из-за весогонки не очень, но всё же он и сам умеет бить как мало кто умеет. А Дю Плесси тоже вполне часто пропускает.
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Всё зависит от весовой категории: в среднем весе фаворит Дю Плесси, а в полутяжёлом - Пуатан.
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