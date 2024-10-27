Штырков – о Шаре Буллете: «Лучший ударник в дивизионе»

Иван Штырков оценил победу Шары Буллета в UFC.

«Думал, что бой будет решением судей в сторону Шары, а не нокаутом. Но здесь такие нежданчики нечасто залетают – Петросян совершил ошибку. После первого бэкфиста мимо цели прыгнул в атаку на Шару, а тот добивал другой рукой. Все это прекрасно видели. Такое попадание, это даже больше вопрос случая, чем выверенного расчета, но везет сильнейшим. А так, Шара уверенно забирал раунды.

Но до сих пор считаю, что проверку бойцами ММА топового уровня Шара еще не прошел. В его категории есть с кем повозиться именно по правилам ММА, а не по правилам кикбоксинга и тайского бокса. Из ударников, я считаю, он лучший в дивизионе. Их бой с Адесаньей украсил бы любой турнир. Шара молодец, забирает свое заслуженно», – сказал боец MMA Иван Штырков .

Напомним, Шара Буллет нокаутировал Армена Петросяна во втором раунде поединка на UFC 308.

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