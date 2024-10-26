Шара Буллет сочинил двойной бэкфист. Лучший нокаут в UFC?

Новая звезда лиги.

30-летний Шарабутдин Магомедов пришел в UFC, прославившись в российских поп-ММА. Но быстро стал звездой и в США: победил уже в четвертый раз, вызывает топов, а два его боя заслужили бонусы.

Магомедов стал любимчиком Уайта и фанатов, а в четвертом бою подрался с россиянином Арменом Петросяном . И снова победил ярким нокаутом – похоже, в UFC новая большая звезда.

Магомедов пришел в UFC с большими долгами – после неудачи в бизнесе. Впечатлил Уайта в дебюте и отомстил обидчику Шлеменко

Когда Магомедов перешел в UFC, то признался, что находится в долговой яме – требовалось больше миллиона рублей. Хотя в России Шара Буллет, по его словам, дрался больше 10 раз за год (это нормально для поп-ММА), а деньги уходили на тренировочные лагеря. Еще он прогорел в бизнесе: хотел продавать соки, но не рассчитал, что осенью сезон заканчивается.

В UFC Магомедов решил финансовые проблемы. Он доволен гонорарами и сразу подписал контракт: «Все заняло пару дней. Со мной связался Али Абдель-Азиз, сказав, что в промоушене хотят предложить мне контракт на эксклюзивных условиях. Мне это очень сильно понравилось. Спасибо Дане Уайту, что дал мне такие цифры».

В дебюте Магомедов победил Бруно Силву – бразильца, который до UFC дрался в России, где нокаутировал Александра Шлеменко. Шара посвятил победу «простым русским мужикам», восхитив фанатов в России. После боя Уайт похвалил его, но отметил недостаток, про который говорили и до перехода в UFC:

«Он опасный парень, но я правда не знаю, как можно быть из Дагестана и иметь нулевую защиту от тейкдаунов. Ему надо это улучшить. Но в остальном он выглядел невероятно. Мне он нравится».

Сам Магомедов не считает партер слабым местом. Он признает , что не силен в борьбе, но очень опасен со спины. Это Шара Буллет показал против Бруно Силвы, когда разбивал его локтями, находясь снизу в партере:

«Я не умею бороться, но умею бить. И, лежа на спине, я могу нокаутировать соперников. У них не получится спастись. Все мои соперники борются, даже ударники спасаются в борьбе. Они со мной не борются, а спасаются у меня в ногах».

Дальше Магомедов победил бразильца Антонио Трокколи, выскочившего на коротком уведомлении. Показал яркий бой, закончив нокаутом в третьем раунде. Магомедов получил бонус и снова впечатлил Уайта:

«Шара выглядел классно. Ему дали нового соперника незадолго до боя – высокого и длиннорукого, опасного в борьбе. Но Буллет провел поединок именно так, как и надо было. Он бил противника по ногам, выполнил план и разобрал соперника в стойке. А когда появился шанс победить нокаутом, то воспользовался этой возможностью. Лучше выступить было невозможно».

Магомедов впечатлил UFC ярким стилем и получил хорошие условия. Он благодарен Уайту, который скидывает ему деньги на карту

После боя Магомедов стал набирать популярность – теперь его любят не только в России. В августе Шара нокаутировал Михала Олексейчука, дебютировал в кино, а на этой неделе – появился в видео Нины Драмы – популярной ММА-журналистки.

Фанаты сравнивают Магомедова с пиратом, а он не стесняется требовать у Уайта деньги. Готов выскакивать на коротком уведомлении и спасать бои, но за хороший чек. Похоже, хочет заработать как можно больше в короткие сроки.

«Меня завели в комнату, где мы встретились с Уайтом. И я сразу попросил у него бонус и бой как можно быстрее, потому что фанаты очень долго ждали мой поединок. Я не дрался в год, а раньше дрался в год 11-12 раз», – сказал Шара после первого боя в UFC.

Когда Магомедов в июне 2024-го встретился с Уайтом и Кэмпбеллом в Лас-Вегасе, то написал: «За моей мечтой стоят эти люди. Спасибо им большое, они очень достойные люди. Мои боссы»». Магомедов признался , что Уайт может скинуть деньги на карту, если ты предан лиге и не создаешь проблемы:

«Дело даже не в сумме, которую он предложил. Дана Уайт такой человек: если на его условия соглашаешься, все остальное потом. Ты можешь молча свое дело сделать, а он тебе на карту закинет. Без слов, без контрактов и так далее. Допустим, после последнего боя [против Олексейчука] мне пришло на 20 тысяч больше, чем должно было. Я не знаю почему».

Магомедов вышел с российским флагом и разобрал Петросяна. Нокаутировал историческим ударом – двойным бэкфистом

Бой с Петросяном – хорошим ударником, который слаб в борьбе – был стилистически удобен Магомедову. Именно из-за этого Петросян проиграл в прошлом бою Рудольфу Виейре сабмишеном в первом раунде. Петросян тренируется в Дагестане и прибавляет в партере, но пока недостаточно – тайского боксера сложно научиться бороться в зрелом возрасте.

Магомедов вышел на бой в фирменной камуфляжной бандане, а тренеры за спиной несли большой российский флаг. Это принципиально для Магомедова – на пресс-конференции он критиковал Петросяна, что тот дерется за Армению, хотя родился и тренировался в России. Петросян фотографировался после боев с двойным флагом, но UFC представляет его «бойцом из Армении».

«Я хорошо знаю Петросяна, он представлял Россию, тренируется в Дагестане, чемпион мира по тайскому боксу. Россия ему дала очень многое. Но не могу понять, почему он представляет Армению. Ведь он из России», – сказал Магомедов.

Когда Магомедов вышел в клетку, фанаты в Абу-Даби заревели от восторга. Но Петросян с первых секунд занял центр клетки и агрессивно прессинговал соперника. Петросян – тоже хороший ударник, поэтому не боялся контратак Магомедова, который любит работать вторым номером. Несколько раз Петросян хорошо попал: он выбрасывал много лоу-киков, чтобы замедлить Шару и запереть у сетки.

Магомедов быстро подстроился под этот стиль: расчетливо попадал одиночными ударами, а под конец раунда стал перебивать Петросяна. Сначала уронил фронт-киком, а затем потряс неожиданным оверхендом. В перерыве тренеры заверяли Петросяна, что он забрал раунд (звучало спорно), а Шара хромает на одну ногу из-за лоу-киков.

Во втором раунде Магомедов не пускал Петросяна на ближнюю дистанцию, чтобы не запирать себя у сетки. Именно там Петросян доносил лучшие удары, а на дистанции в центре октагона – уступал. Магомедов выглядел разнообразнее: контролировал дистанцию, удачно встречал левым боковым, а за две минуты до конца попал мощным хай-киком. Во втором раунде бойцы обменялись ударами ниже пояса, сбив ритм раунда.

Он выглядел близким – в концовке Петросян даже был активнее. Когда казалось, что Магомедов подустал, то случилось невероятное – нокаут двойным бэкфистом ! Шара сделал финт коленом, выбросил бэкфист правой рукой, попавший в защиту. Дальше развернул корпус, сразу же добавив левый бэкфист, который и попал в цель.

Магомедов не стал добивать Петросяна – по-гангстерски пошел к трибунам, а рефери остановил бой. Петросян корчился на земле и защищал голову – похоже, Шара спас его от бессмысленных попаданий.

Магомедов снова показал высокий интеллект в стойке, разобрав высококлассного ударника. Шара становится большой звездой – фанаты так громко скандировали его имя по ходу боя, что казалось, будто это футбольный матч. А двойной бэкфист вошел в историю – таким ударом в UFC еще не побеждали.

После победы Магомедов пошел в зал и схватил на руки Абдурозика, несколько раз подбросив в воздух. Кстати, Хасбик тоже приехал на турнир. После победы Магомедов ушел с арены, накинув на себя российский флаг – вероятно, теперь он ворвется в топ-15 среднего веса.

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Фото: Gettyimages /Chris Unger/UFC; Louis Grasse/Keystone Press Agency, Sergey Elagin/Global Look Press/Global Look Press