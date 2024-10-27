Шара Буллет: «Адесанье нужно уйти на пенсию, чтобы избежать поединка со мной»
Шара Буллет предложил Исраэлю Адесанье уйти из спорта, чтобы избежать поединка.
«Единственный способ для Исраэля Адесаньи избежать боя со мной – уйти на пенсию», – заявил боец UFC Шарабутдин Магомедов.
Напомним, Шара Буллет нокаутировал Армена Петросяна во втором раунде поединка на UFC 308.
Шара Буллет сочинил двойной бэкфист. Лучший нокаут в UFC?
Шара Буллет оформил первый в истории UFC нокаут двойным бэкфистом
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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