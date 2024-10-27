Марлон Вера: «Теперь Чимаеву нельзя отказать в титульнике»

Марлон Вера считает, что UFC обязан дать Чимаеву титульный бой.

«Теперь Чимаеву нельзя отказать в титульнике», – написал в соцсетях боец UFC Марлон Вера .

Напомним, Хамзат Чимаев победил Роберта Уиттакера болевым приемом в соглавном бою UFC 308.

Хамзат Чимаев: «Дрикус, Адесанья, Стрикленд – мне все равно. Я дерусь за деньги и за пояс»

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