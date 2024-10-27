Сехудо – о Чимаеве: «Признаю неправоту. Дана, дай ему титульник»

Генри Сехудо призвал Дану Уайта дать Хамзату Чимаеву титульный бой.

«Хамзат , признаю, я ошибался. Дана Уайт, дай ему титульный бой», – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо .

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