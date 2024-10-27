Сехудо – о Чимаеве: «Признаю неправоту. Дана, дай ему титульник»
Генри Сехудо призвал Дану Уайта дать Хамзату Чимаеву титульный бой.
«Хамзат, признаю, я ошибался. Дана Уайт, дай ему титульный бой», – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC и олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо.
Чимаев победил Уиттакера болевым приемом в соглавном бою UFC 308
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Генри Сехудо
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