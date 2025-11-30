  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Брэди – о следующем сопернике Махачева: «Меньше всех титульный бой заслуживает Усман. Моралес – самый достойный вариант»
12

Брэди – о следующем сопернике Махачева: «Меньше всех титульный бой заслуживает Усман. Моралес – самый достойный вариант»

Брэди считает, что Усман не заслуживает бой с Махачевым.

Боец UFC Шон Брэди не понимает, как Камару Усман может получить титульный бой с Исламом Махачевым

«Не думаю, что Иэн Гэрри станет следующим претендентом. Для этого нет шансов. Но меньше всех титульный бой заслуживает Камару Усман. Я не знаю, как им [команде Махачева] удается тянуть его к поясу. Взаимная дружба, один и тот же менеджер... Я понимаю, что они пытаются сделать, но это чушь.

Считаю, что Майкл Моралес – самый достойный вариант. 19 побед, нет поражений, победил главного претендента – меня», – сказал Брэди.

В июне Усман победил Хоакина Бакли единогласным решением судей. Ранее Камару проиграл три боя подряд – Хамзату Чимаеву и дважды Леону Эдвардсу.

Майкл Биспинг: «Гэрри должен стать следующим претендентом. Он уже продвигает противостояние с Махачевым»

Шавкат Рахмонов: «Усман не в той форме, чтобы драться за пояс. Он никак не заслуживает титульный бой»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал SteadyPicks
logoШон Брэди
logoМайкл Моралес
logoUFC
logoИэн Гэрри
logoMMA
logoИслам Махачев
logoКамару Усман
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Менеджер Ислама Махачева: «Усман следующий. Все остальные могут расслабиться»
26 ноября, 07:38
Иэн Гэрри: «Готов драться с Махачевым даже в Дагестане. Хочу, чтобы это случилось до Рамадана»
25 ноября, 17:04
Гэрри поднялся на второе место рейтинга полусреднего веса UFC, Рахмонов – на третье. Белал потерял три позиции
25 ноября, 09:57Фото
Главные новости
«Подошли «привет-привет» и сели каждый со своими командами». Ян и Двалишвили встретились в UFC PI
23 минуты назад
Титульный бой Жанибека Алимханулы отменен. Он сдал положительный допинг тест
53 минуты назад
Мэтт Браун: «Что нужно сделать в UFC ради чертова титульника? Почему у них вообще есть рейтинги? Избавьтесь от них. Устраивайте бои по количеству подписчиков в соцсетях»
сегодня, 18:00
Пол и О’Мэлли сняли видео с огромным столом фастфуда: «Обожаю быть тяжеловесом»
сегодня, 16:52Видео
Ринат Фахретдинов: «Когда я отправил Залески в нокдаун, сразу возникла мысль: «Ого, бонус. Добавлю и квартиру куплю»
сегодня, 15:35
Гончаров – о реванше Яна и Двалишвили: «Задача Петра – остановить локомотив. В техническом арсенале он явно превосходит»
сегодня, 13:57
Фахретдинов – о победе Махачева над Маддаленой: «На Джека повлияла аура Хабиба. Но Ислам был в бешеной форме»
сегодня, 11:40
Лерон Мерфи: «Узнав, что не подерусь за титул, немного разлюбил UFC. Я занялся ММА вместо бокса, потому что думал, что здесь нет политики»
сегодня, 11:17
Джонс – о Диазе: «В России его считают гангстером? Это не так. Он курит и может послать, но Нейт – очень хороший парень»
сегодня, 11:06
Джошуа Ван: «У меня нет плана на бой с Пантожей. Рассчитываю нокаутировать его за три раунда»
сегодня, 09:59
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
6 февраля, 12:09Фото