Брэди – о следующем сопернике Махачева: «Меньше всех титульный бой заслуживает Усман. Моралес – самый достойный вариант»

Брэди считает, что Усман не заслуживает бой с Махачевым.

Боец UFC Шон Брэди не понимает, как Камару Усман может получить титульный бой с Исламом Махачевым .

«Не думаю, что Иэн Гэрри станет следующим претендентом. Для этого нет шансов. Но меньше всех титульный бой заслуживает Камару Усман. Я не знаю, как им [команде Махачева] удается тянуть его к поясу. Взаимная дружба, один и тот же менеджер... Я понимаю, что они пытаются сделать, но это чушь.

Считаю, что Майкл Моралес – самый достойный вариант. 19 побед, нет поражений, победил главного претендента – меня», – сказал Брэди .

В июне Усман победил Хоакина Бакли единогласным решением судей. Ранее Камару проиграл три боя подряд – Хамзату Чимаеву и дважды Леону Эдвардсу.

