Царукян готов помочь Гейджи в подготовке к бою с Пимблеттом: «Надеюсь, Джастин надерет ему зад. Я бы изуродовал лицо Пэдди локтями в партере»
Боец UFC Арман Царукян готов помочь Джастину Гейджи в подготовке к бою с Пэдди Пимблеттом.
«Надеюсь, Джастин надерет ему зад. Я бы просто изуродовал лицо Пэдди локтями в партере. Даже не пойду за удушающим, а просто буду бить его локтями весь бой.
Джастин, если тебе нужна помощь, дай мне знать. Я ненавижу этого недоделка [Пимблетта]. Он просто чмо. Я бы ему леща дал, если бы увидел», – сказал Царукян.
Напомним, Гейджи и Пимблетт подерутся за временный пояс легкого веса в главном событии UFC 324.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал ESPN MMA
