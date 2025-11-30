Царукян готов помочь Гейджи в подготовке к бою с Пимблеттом: «Надеюсь, Джастин надерет ему зад. Я бы изуродовал лицо Пэдди локтями в партере»

Царукян: я бы изуродовал локтями лицо Пимблетта.

Боец UFC Арман Царукян готов помочь Джастину Гейджи в подготовке к бою с Пэдди Пимблеттом .

«Надеюсь, Джастин надерет ему зад. Я бы просто изуродовал лицо Пэдди локтями в партере. Даже не пойду за удушающим, а просто буду бить его локтями весь бой.

Джастин, если тебе нужна помощь, дай мне знать. Я ненавижу этого недоделка [Пимблетта]. Он просто чмо. Я бы ему леща дал, если бы увидел», – сказал Царукян.

Напомним, Гейджи и Пимблетт подерутся за временный пояс легкого веса в главном событии UFC 324.

