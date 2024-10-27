Илия Топурия: «Я всю неделю пытался возненавидеть Холлоуэя. Но это было сложно»

Илия Топурия сказал, что пытался возненавидеть Макса Холлоуэя перед боем.

«Я всю неделю искал что-то плохое в Максе. Хотел его возненавидеть, чтобы мотивировать себя на нокаут. Но это было сложно», – признался чемпион UFC Илия Топурия .

Илия Топурия нокаутировал Макса Холлоуэя в главном поединке UFC 308.

Топурия нокаутировал Холлоуэя – этого в UFC не делал никто. Не удары, а динамит

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