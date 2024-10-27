Илия Топурия: «Я всю неделю пытался возненавидеть Холлоуэя. Но это было сложно»
Илия Топурия сказал, что пытался возненавидеть Макса Холлоуэя перед боем.
«Я всю неделю искал что-то плохое в Максе. Хотел его возненавидеть, чтобы мотивировать себя на нокаут. Но это было сложно», – признался чемпион UFC Илия Топурия.
Илия Топурия нокаутировал Макса Холлоуэя в главном поединке UFC 308.
Топурия нокаутировал Холлоуэя – этого в UFC не делал никто. Не удары, а динамит
UFC 308: Топурия нокаутировал Холлоуэя, Уиттакер проиграл Чимаеву, Анкалаев победил Ракича
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал ESPN MMA
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