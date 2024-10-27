Ислам Махачев: «Держи голову выше, Макс, ты легенда»
Ислам Махачев прокомментировал итог боя Топурия – Холлоуэй.
«Поздравляю, чемпион, это было потрясающе. Держи голову выше, Макс, ты легенда», – написал в соцсетях чемпион UFC Ислам Махачев.
Напомним, Илия Топурия нокаутировал Макса Холлоуэя в главном поединке UFC 308 (26.10 23:48)
Топурия вырубил Холлоуэя, победы Чимаева, Анкалаева и Шары Буллета – супертурнир UFC в Абу-Даби
Макс Холлоуэй проиграл в пятом титульном бою в карьере. Счет в титульниках – 5:5
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Ислама Махачева
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