Ислам Махачев: «Держи голову выше, Макс, ты легенда»

Ислам Махачев прокомментировал итог боя Топурия – Холлоуэй.

«Поздравляю, чемпион, это было потрясающе. Держи голову выше, Макс, ты легенда», – написал в соцсетях чемпион UFC Ислам Махачев .

Напомним, Илия Топурия нокаутировал Макса Холлоуэя в главном поединке UFC 308 (26.10 23:48)

Топурия вырубил Холлоуэя, победы Чимаева, Анкалаева и Шары Буллета – супертурнир UFC в Абу-Даби

Макс Холлоуэй проиграл в пятом титульном бою в карьере. Счет в титульниках – 5:5