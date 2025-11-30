Перейра нокаутировал спарринг-партнера на тренировке по боксу.

Чемпион UFC в полутяжелом веса Алекс Перейра нокаутировал спарринг-партнера во время тренировки. Видео попало в соцсети.

Напомним, в октябре Перейра нокаутировал Магомеда Анкалаева в реванше и вернул пояс полутяжелого веса. Новый поединок Алекса до сих пор не анонсирован. Один из вариантов – бой с Джоном Джонсом в Белом доме.

