Перейра нокаутировал спарринг-партнера на тренировке
Перейра нокаутировал спарринг-партнера на тренировке по боксу.
Чемпион UFC в полутяжелом веса Алекс Перейра нокаутировал спарринг-партнера во время тренировки. Видео попало в соцсети.
Напомним, в октябре Перейра нокаутировал Магомеда Анкалаева в реванше и вернул пояс полутяжелого веса. Новый поединок Алекса до сих пор не анонсирован. Один из вариантов – бой с Джоном Джонсом в Белом доме.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм standupstriking
