Топурия нокаутировал Холлоуэя – этого в UFC не делал никто. Не удары, а динамит

Дальше – Махачев?

Илия Топурия – новый яркий чемпион полулегкого веса. Многие называют Топурию пародией на Конора, но в октагоне он невероятно хорош: в феврале нокаутировал в первом раунде Алекса Волкановски, а на UFC 308 провел первую защиту против Макса Холлоуэя .

Получилось мегаэпично и уверенно.

Топурия мечтал о титульнике с Махачевым и двойном чемпионстве. Перед боем говорил про низкий IQ Холлоуэя

Топурия стал чемпионом UFC, не проиграв ни одного боя в карьере. Ближе всего был к поражению, когда поднялся в легкий вес и улетел в нокдаун против Джея Херберта, не входившего даже в топ-15. Несмотря на это, Топурия мечтает о двойном чемпионстве и вызывает чемпиона легкого веса Ислама Махачева.

Бой против Холлоуэя мог стать проблемным, если бы не пара деталей. Во-первых, 32-летний Холлоуэй прошел пик, что заметили не все. Он пропустил за карьеру много ударов и стал падать в нокдауны. Поэтому против Топурии вышла далеко не лучшая версия Холлоуэя.

Во-вторых, Холлоуэй хорошо защищается от тейкдаунов, но у Топурии не менее хорошая борьба. Чемпион редко использует ее в UFC, ведь хочет показывать зрелище. Он с детства занимался борьбой и много побеждал сабмишенами до перехода в UFC – реально хорош на земле.

В-третьих, Холлоуэю всегда не хватало нокаутирующей силы. Топурия же – машина, штампующая финиши. В его руках динамит, что снова делало актуальным вопрос: насколько крепка челюсть Холлоуэя после стольких пропущенных ударов? Невозможно сохранить себя в целости, используя такой яркий стиль.

Сейчас Топурия – один из главных универсалов UFC. Он может подобрать любой ключ к победе, а один из немногих минусов – антропометрия: невысокий рост и короткие рычаги, в отличие от Холлоуэя. Про разницу стилей Топурия напомнил перед боем:

«Макс говорил, что у меня нет бойцовского IQ? Да ладно, я чемпион, а Холлоуэй – претендент. У него семь поражений на профессиональном уровне, а у меня их нет. Макс, какой бойцовский IQ ты показал, когда проигрывал? Потому что я всегда нахожу способ победить, а ты – нет».

Холлоуэй изобразил матадора, не став рубиться с Топурией. Не помогло – улетел в нокаут и долго приходил в себя

Перед боем Топурия предлагал Холлоуэю зарубиться в первые 10 секунд. Как тот сделал это с Джастином Гейджи: в концовке боя показал пальцем на землю и нокаутировал в размене. Но Холлоуэй отказал чемпиону:

«Не думаю, что Илия понимает суть. Это нужно делать в конце боя. Если все идет хорошо, если бой интересный и вы побеждаете, то можно дать шанс другому парню. Пояс называется «Самый опасный ублюдок». Если бы он назывался «Самый тупой ублюдок», то, возможно, я бы ввязался в это».

Поэтому рубиться на первых секундах бойцы не стали: Топурия демонстративно встал в центре октагона и развел руками, а Холлоуэй жестом показал матадора. Это прозвище Топурии, хотя в бою он скорее напоминает быка.

В первом раунде Топурия забрал центр и в привычном стиле поддавливал к сетке – так он нокаутировал Волкановски. Уже через минуту донес тяжелый удар, который Холлоуэй явно прочувствовал. А дальше легко перевел в две ноги – никаких трудностей. Но не удержал на земле, так как Холлоуэй хорошо встает из партера.

Зато в стойке Топурия продолжил тяжело попадать, несмотря на фирменную скорость рук Холлоуэя. На несколько тычков чемпион отвечал одним тяжелым ударом. Рассчитывать Холлоуэй мог на два фактора: что он потрясет Топурию (тот уже падал в нокдаун в UFC) и что чемпион устанет.

В конце раунда Холлоуэй подстроился под Топурию и стал больше попадать, а тот потерял дистанцию. Настал главный вопрос: навяжет ли Холлоуэй свою игру или Топурия его переломает?

Ответ нашелся за 15 секунд до конца раунда: Топурия резко разорвал дистанцию и уронил Макса в нокдаун. Получилось не фатально – Холлоуэй больше потерял равновесие. Топурия быстро забрал спину, но не закрепился.

Во втором раунде Холлоуэй восстановился и продолжил осторожно работать с дистанции. Топурия уже не лез напролом, осторожно сокращая дистанцию. Как только сближался, выбрасывал жесткие боковые.

Топурия активно двигал головой, чтобы спрятаться от джебов Холлоуэя. А на третьей минуте раунда тяжело потряс – так, что у соперника подкосились ноги. Второй раунд, как и первый, получился конкурентным, но чемпион попадал тяжелее.

Топурия – умный боец, который прибавляет с каждым раундом. Ждать, что он вымахается, не стоило. При этом Холлоуэй тоже вынослив, поэтому рубка не прекращалась.

На третьей минуте все решилось: Топурия снова тяжело попал двойкой по Холлоуэю, который поплыл. Бросился добивать, а в размене уронил левым боковым. Добивание остановил рефери – Холлоуэй сопротивлялся, но удары были крайне тяжелыми.

После поражения Холлоуэй с трудом пришел в себя. Топурия же издевательским жестом показал, как пьет кофе из чашки. Но быстро подошел к Холлоуэю: обнял и долго что-то уважительно говорил.

Топурия победил на глазах Серхио Рамоса – боец болеет за «Реал» и выходил на поле «Сантьяго Бернабеу» с поясом (он хочет привезти туда турнир UFC). Топурия позиционирует себя испанцем, хотя напоминает про грузинское происхождение. После победы отметил:

«Не знаю, что сказать. Победить такую легенду... Макс вдохновлял меня всю жизнь. Я очень уважаю его и благодарю за вклад в карьеру. Я понял, что потряс его, когда попал справа. Он начал пятиться. Мой брат сказал из угла, что надо добивать. Реванш с Алексом Волкановски? Я не против. Он много раз защищал пояс. Давайте подеремся».

С 2019-го по 2022-й Холлоуэй и Волкановски провели трилогию – в полулегком весе не было боя интереснее. В 2024-м Топурия закрыл эпоху, вырубив двух легенд дивизиона. Он показал себя невероятно чувствительным нокаутером, чей удар не выдержит даже Холлоуэй, который проиграл впервые в карьере – за почти 15 лет в ММА (он провел 34 боя).

Топурия вошел в историю и запустил новую эру в дивизионе, где нет места Волкановски и Холлоуэю.

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Фото: Gettyimages.ru /Chris Unger/Zuffa LLC