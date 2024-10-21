Топурия – о ставке Волкановски на Холлоуэя: «Он этого хочет, потому что проще провести реванш с парнем, которого ты трижды победил, чем с тем, кто нокаутировал тебя за семь минут»

Илия Топурия сомневается, что Волкановски верит в победу Холлоуэя.

«Я не думаю, будто Волкановски действительно верит, что Макс победит меня. Это то, чего он хочет. Потому что гораздо проще провести реванш с парнем, которого ты победил три раза, чем с тем, кто нокаутировал тебя за семь минут.

Если я доминировал над тобой, если я нокаутировал тебя, то как ты можешь говорить, что парень, который проиграл тебе трижды, победит меня?» – заявил чемпион UFC Илия Топурия .

Титульный бой между Топурией и Холлоуэем пройдет на UFC 308 в Абу-Даби 26 октября.

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