Уайт – о следующем сопернике Топурии: «Волкановски – один из возможных вариантов»

Дана Уайт не исключает, что следующим соперником Топурии станет Волкановски.

«Волкановски – один из возможных вариантов. Мы не откажем Алексу», – заявил президент UFC Дана Уайт .

Напомним, Волкановски дрался с Илией Топурией в феврале, проиграв техническим нокаутом во втором раунде.

Илия Топурия нокаутировал Макса Холлоуэя в главном поединке UFC 308

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