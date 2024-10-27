Уайт – о следующем сопернике Топурии: «Волкановски – один из возможных вариантов»
Дана Уайт не исключает, что следующим соперником Топурии станет Волкановски.
«Волкановски – один из возможных вариантов. Мы не откажем Алексу», – заявил президент UFC Дана Уайт.
Напомним, Волкановски дрался с Илией Топурией в феврале, проиграв техническим нокаутом во втором раунде.
Илия Топурия нокаутировал Макса Холлоуэя в главном поединке UFC 308
UFC 308: Топурия нокаутировал Холлоуэя, Уиттакер проиграл Чимаеву, Анкалаев победил Ракича
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал UFC
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