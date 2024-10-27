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Бонусы UFC 308: Топурия, Чимаев и Шара Буллет получат по $50 тысяч за лучшее выступление вечера

Топурия, Чимаев и Шара Буллет получат бонусы по итогам UFC 308.

В Абу-Даби завершился UFC 308. По его итогам бонусы в $50 тысяч получат Илия Топурия (нокаутировал Макса Холлоуэя), Хамзат Чимаев (победил сабмишеном Роберта Уиттакера) и Шара Буллет (нокаутировал Армена Петросяна).

Лучший бой вечера – Матеуш Ребецки против Мыктыбек Оролбая. Бой тоже получат по 50 тысяч.

Сломанная челюсть и зубы – соперник Чимаева постучал через секунду после болевого

Гематома на пол-лица, нокдаун и лужа крови. Страшнейший боевик из UFC

Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: телеграм-канал UFC Eurasia
logoUFC
logoХамзат Чимаев
logoИлия Топурия
logoШарабутдин Магомедов
Уиттакер − Чимаев
logoUFC 308
logoТопурия - Холлоуэй
logoШара Буллет - Петросян
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