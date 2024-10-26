Хамзат Чимаев выиграл 14-й бой в карьере

Хамзат Чимаев продлил победную серию в профессиональной карьере.

В Абу-Даби (ОАЭ) проходит турнир UFC 308, в соглавном событии которого состоялся бой в среднем весе между Робертом Уиттакером (26-8) и Хамзатом Чимаевым (14-0).

Чимаев выиграл – это его 14-я победа в 14 боях в профессиональной карьере и восьмая подряд в UFC.

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