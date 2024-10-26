Гематома на пол-лица, нокдаун и лужа крови. Страшнейший боевик из UFC

Безумие.

Ремейк кровавого зрелища между Рори Макдональдом и Робби Лоулером на UFC 308 в Абу-Даби – шоу от Мыктыбека Оролбая и Матеуша Ребецки.

Ох, что за бой!

В первом же раунде у Оролбая почти закрылся глаз из-за гематомы. В третьем все превратилось в кровавое месиво

Поединок в промежуточном весе (72 кг) стартовал достаточно технично: Оролбай держал дистанцию за счет джебов, а Ребецки сближался с мощнейшими дуговыми ударами. Один из таких – левый боковой. Ребецки дрался в правосторонней стойке, поэтому именно левая рука была его сильнейшей.

Множественные плотные попадания левой рукой нанесли приличный урон. Под конец первого раунда правый глаз совсем закрылся – несмотря на все старания катмена, огромная гематома становилась все больше и больше. В перерыве между раундами рефери вызвал врача в клетку. Тот осмотрел Оролбая, проверил видимость глаза и разрешил продолжить поединок.

Во втором раунде добавилась борьба, но повреждения не стало меньше. После случайного столкновения головами под правым глазом Ребецки образовалась сечка. Катмены снова не справились – травма на веке Ребецки оказалась слишком суровой.

Настоящее безумие началось в третьем раунде. Спустя минуту после перерыва Ребецки зарядил тяжелейшей левой и отправил соперника в нокдаун. Похоже, из-за гематомы Ороблай просто не увидел удар. Пытаясь добить соперника, Ребецки обрушил кучу ударов, рассек Ороблая под вторым глазом, но так и не удосрочил. Бойцы продолжили бороться в настоящем бассейне из крови.

Жесточайшие кадры

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