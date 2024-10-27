«Я почувствовал, что сломал ему челюсть». Чимаев раздавил Уиттакера за три минуты

И потребовал титульник.

Очень мощный Хамзат Чимаев . На UFC 308 он задушил Роберта Уиттакера уже в первом раунде и претендует на титульный бой в среднем весе. Возможно, даже обойдет Шона Стрикленда в очереди.

Чимаев – №13 в среднем весе, но за победу над Уиттакером UFC обещали титульник

Чимаев и Уиттакер должны были встретиться еще в главном бою первого турнира UFC в Саудовской Аравии, но бой сорвался. Чимаев снялся из-за болезни, а вместо него на коротком уведомлении вышел Икрам Алискеров. Уиттакер нокаутировал Алискерова в первом раунде и после согласился на бой против Чимаева в октябре.

Уиттакер выиграл два последних боя: победил Пауло Косту решением в феврале-2024 и нокаутировал Алискерова в июне. Сейчас он идет на третьем месте в рейтинге средневесов, а поединок против Чимаева – шанс на титульник против Дрикуса дю Плесси, которому Уиттакер неожиданно проиграл техническим нокаутом в июле-2023.

Уиттакеру – 33, он ветеран UFC, выступающий в лиге с декабря-2012. За это время он провел 22 боя и выиграл 17 раз, но стал звездой дивизиона только в конце прошлого десятилетия, когда выиграл дилогию у Йоэля Ромеро и стал чемпионом UFC. Уже через год Уиттакер попал под пикового Исраэля Адесанью и не вернул пояс в реванше через три года.

С того момента Уиттакер неизменно остается в топе среднего веса и, кроме Адесаньи, проигрывал только одному претенденту – Дрикусу дю Плесси. В то же время он победил пять топовых бойцов дивизиона, но именно поединок против Чимаева, №13 среднего веса, – последний шанс подраться за пояс. За Уиттакером идут более молодые проспекты – Нассурдин Имавов, Кайо Борральо, Брендан Аллен.

Чимаев ни разу не дрался в 2024-м, хотя ему обещали титульный бой еще в прошлом году после победы над Камару Усманом. Вероятно, она показалась неубедительной: Чимаев выиграл решением большинства судей и провалил концовку против номинального полусредневеса, вышедшего на коротком уведомлении.

После яркого старта в UFC Чимаев подзатормозил: завершив и возобновив карьеру в 2021-м, он провел всего четыре боя за три года. В сентябре-2022 вообще провалил весогонку, из-за чего лишился главного поединка на UFC 279 против Нейта Диаза. Вместо этого подрался с Кевином Холландом, которого финишировал в первом раунде.

Дальше – поднялся в средний вес и выступил пока только раз. Возвращение в средневесы планировалось против Пауло Косты, но того не допустили к бою из-за инфекции стафилококка в локте. На коротком уведомлении вышел Камару Усман, которого Чимаев едва не финишировал в первом раунде, но вымахался во второй половине боя.

Чимаев только дважды проходил полную дистанцию и никогда не дрался в пятираундовых поединках (у Уиттакера – пять боев по 25 минут). Трехраундовые бои против Гилберта Бернса и Камару Усмана указали на общую проблему – Чимаев быстро устает из-за резвого старта с высоким прессингом. Поэтому растяжение дистанции поединка было выгоднее Уиттакеру, а ранний финиш – Чимаеву.

Чимаев выдал доминирующее выступление – Уиттакер постучал через три минуты, ни разу не попав

Чимаев готовился к бою в Приэльбрусье, чтобы прокачать кардио, но это не пригодилось. А Уиттакер нанял целую команду специалистов по борьбе. Поэтому с первых секунд стоял в широкой стойке, но Чимаев все равно оформил тейкдаун.

При этом Уиттакер не давал сопернику зафиксировать позицию для выхода на удушающий, но через две минуты допустил этот прием со спины – скручивался и достойно сопротивлялся, хоть и не выбросил ни одного точного удара.

На четвертой минуте Чимаев снова вышел на сабмишен со спины и провел болевой – Уиттакер постучал через пару секунд.

«Я взял его в замок и почувствовал, что сломал челюсть. Дана Уайт, что не так с UFC? Дай мне пояс!» – сказал Чимаев после боя. Теперь он претендент на титульный бой после Шона Стрикленда. Хотя после такого перфоманса Стрикленд может подождать, так как Чимаев выдал доминирующее выступление, не дав экс-чемпиону UFC ни шанса на спасение.

А один из главных хайлайтов Чимаева на этой неделе – речь про сына, у которого проблемы со здоровьем: «После боя я вернусь в Швецию. Моему сыну сделали операцию, затем еще одну. Но все хорошо, хвала Всевышнему. После боя ему предстоит еще одна операция, так что после нее он будет здоров. Ему 1,5 года, он мой единственный ребенок. Отцовство – это тяжело. Но врачи говорят, что такое бывает у многих детей. Он разговаривает, ходит, бегает. И он счастлив».

Теперь он может сосредоточиться на семье – Чимаев выжал максимум из сегодняшнего перфоманса. Дальше – дело за матчмейкерами UFC.

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Фото: Gettyimages /Chris Unger / Contributor, Sean M. Haffey / Staff; East News /AP Photo/Kamran Jebreili, AP Photo/Kamran Jebreili, AP Photo/John Locher