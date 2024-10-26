Топурия – о победе над Холлоуэем: «Я понял, что потряс его, когда попал справа. Он начал пятиться. Мой брат сказал из угла, что надо добивать»
Илия Топурия дал первый комментарий после победы над Максом Холлоуэем .
«Не знаю, что сказать. Победить такую легенду... Макс вдохновлял меня всю свою жизнь. Я очень уважаю его и благодарю за вклад в мою карьеру.
Я понял, что потряс его, когда попал справа. Он начал пятиться. Мой брат сказал из угла, что надо добивать.
Реванш с Алексом Волкановски? Я не против. Он много раз защищал пояс. Давайте подеремся», – заявил чемпион UFC Илия Топурия.
Илия Топурия нокаутировал Макса Холлоуэя в главном поединке UFC 308.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sports
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