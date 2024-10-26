Топурия – о победе над Холлоуэем: «Я понял, что потряс его, когда попал справа. Он начал пятиться. Мой брат сказал из угла, что надо добивать»

Илия Топурия дал первый комментарий после победы над Максом Холлоуэем .

«Не знаю, что сказать. Победить такую легенду... Макс вдохновлял меня всю свою жизнь. Я очень уважаю его и благодарю за вклад в мою карьеру.

Я понял, что потряс его, когда попал справа. Он начал пятиться. Мой брат сказал из угла, что надо добивать.

Реванш с Алексом Волкановски ? Я не против. Он много раз защищал пояс. Давайте подеремся», – заявил чемпион UFC Илия Топурия .

Илия Топурия нокаутировал Макса Холлоуэя в главном поединке UFC 308.

Топурия вырубил Холлоуэя, победы Чимаева, Анкалаева и Шары Буллета – супертурнир UFC в Абу-Даби

UFC 308: Топурия нокаутировал Холлоуэя, Уиттакер проиграл Чимаеву, Анкалаев победил Ракича