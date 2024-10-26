Топурия – о словах Холлоуэя про его бойцовский IQ: «Я – чемпион, Макс – претендент. У него семь поражений на профессиональном уровне, а у меня их нет»

Илия Топурия ответил на критику Макса Холлоуэя.

«Макс говорил, что у меня нет бойцовского IQ? Да ладно, я – чемпион, а Холлоуэй – претендент. У него семь поражений на профессиональном уровне, а у меня их нет.

Макс, какой бойцовский IQ ты показал в своих поражениях? Потому что я всегда нахожу способ победить, а ты – нет», – сказал чемпион UFC Илия Топурия .

Напомним, поединок Топурия – Холлоуэй возглавит UFC 308, который состоится сегодня в Абу-Даби.

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