Топурия – о словах Холлоуэя про его бойцовский IQ: «Я – чемпион, Макс – претендент. У него семь поражений на профессиональном уровне, а у меня их нет»
Илия Топурия ответил на критику Макса Холлоуэя.
«Макс говорил, что у меня нет бойцовского IQ? Да ладно, я – чемпион, а Холлоуэй – претендент. У него семь поражений на профессиональном уровне, а у меня их нет.
Макс, какой бойцовский IQ ты показал в своих поражениях? Потому что я всегда нахожу способ победить, а ты – нет», – сказал чемпион UFC Илия Топурия.
Напомним, поединок Топурия – Холлоуэй возглавит UFC 308, который состоится сегодня в Абу-Даби.
Топурия – о Холлоуэе: «Называть себя лучшим боксером в UFC как-то стыдно»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Даниэля Кормье
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