Серхио Рамос сопровождал Илию Топурию на церемонии взвешивания UFC 308
Серхио Рамос приехал на турнир UFC 308 в Абу-Даби.
26 октября в Абу-Даби состоится турнир UFC 308, в главном бою которого Илия Топурия подерется с Максом Холлоуэем за титул в полулегком весе.
Вместе с чемпионом на церемонии взвешивания находился бывший капитан сборной Испании и мадридского «Реала» Серхио Рамос.
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: твиттер Карлоса Контрераса
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