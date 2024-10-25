Серхио Рамос сопровождал Илию Топурию на церемонии взвешивания UFC 308

Серхио Рамос приехал на турнир UFC 308 в Абу-Даби.

26 октября в Абу-Даби состоится турнир UFC 308, в главном бою которого Илия Топурия подерется с Максом Холлоуэем за титул в полулегком весе.

Вместе с чемпионом на церемонии взвешивания находился бывший капитан сборной Испании и мадридского «Реала» Серхио Рамос.

Битва взглядов UFC 308: Илия Топурия – Макс Холлоуэй