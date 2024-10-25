Топурия – плохая версия Конора

Харизма не подъехала.

27-летний Илия Топурия – самый яркий проспект UFC за последние годы. Он стремительно залетел в топ 66 кг, а в титульнике зрелищно вырубил Алекса Волкановски. Теперь проведет первую защиту против Макса Холлоуэя на UFC 308 .

Топурия совмещает в себе ураганную ударную мощь, скорость и греко-римскую борцовскую базу, но публичный образ строит на негативе. Стать любимым злодеем для фанатов пока не получилось – сейчас за ним закрепился образ одного из самых ненавидимых бойцов.

И причина не в зависти хейтеров.

Медийный образ Топурии – очень плохая и плоская калька молодого Конора. Даже скопировал тату

Праймовый Макгрегор – уникальный кейс для всего спорта, а не только смешанных единоборств. Ни разу в истории ни один спортсмен так быстро не аккумулировал вокруг себя столько хайпа, которого хватило и ему самому, и индустрии в целом.

Пик интереса к ММА совпал с пиком Конора – после его ухода из боев (кто-то сомневается, что Макгрегор не вернется?) UFC ни разу не приближались к подобным цифрам. Спасал лишь Джон Джонс, который с 2021 года подрался только раз.

Видимо, Топурия решил, что лучший способ запомниться – повторить путь Конора. Это смешит и доходит до абсурда: кажется, Топурия отдаленно повторил нагрудное тату Конора (тоже обыграна тема с животными, но вместо надписи «Топурия» – буква «Т» и собственный портрет).

Конечно, Топурия копирует публичное поведение Конора: например, перед пресс-конференцией UFC 298 выхватил пояс Алекса Волкановски – но когда-то Конор делал точно так же с поясом Жозе Альдо. Сомнительно.

Что по трэштоку?

Все очень скудно. Давайте просто пробежимся по тегу Топурии на Спортсе’’ и посмотрим на новости, в которых чемпион на кого-то газовал: Волкановски, Ислам Махачев, Хабиб Нурмагомедов, Конор и многие другие.

За последний год реплик с трэштоком набралось 36. В них Топурия:

• 7 раз обещал вырубить кого-то в первом раунде (четыре раза – Волкановски (не смог), один раз – Конора, дважды – Холлоуэя);

• 6 раз обещал нокаутировать именно Холлоуэя, но не конкретизировал, в каком раунде;

• 4 раза называл соперников устаревшими;

• 3 раза резко высказывался в адрес Шона О’Мэлли (от кумира подростков до шуток про запрещенные вещества);

• 3 раза причислял себя к королям PPV (один раз пообещал сделать богатым Конора Макгрегора и устроить ему ночь красных трусиков);

• 1 раз предложил Мовсару Евлоеву хотя бы раз финишировать его отца – бывшего милиционера, который во время службы в Ингушетии неоднократно подвергался вооруженным нападениям.

Из недавнего – бифы с Конором и Белалом. Чемпиона полусреднего веса Топурия попытался подколоть отсутствием финишей и процитировал ходовой в соцсетях мем, на что Мухаммад довольно ловко ответил: сравнил с Колби Ковингтоном и сказал, что тот копирует даже шутки в интернете.

Ссора с Конором куда более яркая. Сначала Топурия довольно корректно и справедливо заметил, что сегодняшний Макгрегор – не совсем про спорт, на что Конор ответил, что отшлепает его по носу. На это Топурия пообещал надавать Макгрегору яйцами по лицу, если тот приедет в Испанию. Недавно Конор оказался на Пиренеях во время турнира Bare Knuckle, что стало отличным поводом подколоть Топурию. И где встреча?

Трэшток Топурии – максимально однообразный. Его арсенал – обещания нокаутировать в первом раунде, побить вообще всех (он побьет и Махачева, и Хабиба, и всех полусредневесов) и попытки назвать себя самым популярным бойцом.

Топурия – довольно слабый дебатер

Топурия явно подражает Конору, но праймовый Макгрегор съедал соперников на живых выступлениях. Когда трэшток происходит здесь и сейчас, почти все решает реакция в моменте. Какой панч придумаешь, как ответишь на выпад соперника, как отреагируешь на нестандартные ситуации. Хрестоматийный пример – «Кто нахрен это такой?», обращенное Джереми Стивенсу, который на сборной пресс-конференции UFC внезапно газанул на Конора.

Кажется, только Нейт Диаз вообще никак не отреагировал на грязную игру Конора, его слова задели даже Хабиба, который сдерживал себя до боя, но не сдерживался после. Конор залезал в головы многим другим топовым бойцам: молодому Дастину Порье, Жозе Альдо, Эдди Альваресу. А что у Топурии?

Довольно плоско и безвкусно. Перед боем с Волкановски Топурия постоянно повторял «Заткнись» и пытался его перебить. Но если Конор в таких ситуациях перехватывал инициативу и веселил народ, то Топурия создает атмосферу неловкости: вроде как сделал неприятно оппоненту, перебив, но не добил хорошим панчем. Просто перебил, чтобы перебить.

Единственный сильный ход в медиа – после первой пресс-конференции с Волкановски в декабре-2023, когда за два месяца до боя Топурия добавил в профиль в соцсетях звание чемпиона UFC и еще одну победу в профессиональный рекорд. Он сделал сильную ставку, возмутил людей, но ответил за слова. Это было необычно и смело, особенно если учесть, что ему предстоял бой с самым доминирующим полулегковесом со времен Альдо.

Кажется, Топурия опоздал с эпохой – в лиге нет коммерчески успешных злодеев

В целом медийный образ Топурии – это слабо и плохо. Похожие татуировки с Конором, однообразный трэшток, пуляние пустых прогнозов. Сначала Топурия обещал, что вообще не даст шанс Холлоуэю, а затем требовал ставить на кон пояс BMF – ни одно требование не выполнено, а бой все равно состоится. Все это – признаки уже сдувшегося Конора, который умеет оскорблять людей и только говорить про самый выдающийся камбэк в истории спорта.

Кажется, Топурия опоздал с эпохой. В нулевые и десятые злодеи нравились публике: Чейл Соннен вызывал восторги заученными, но остроумными фразами, не говоря про Конора. Но кого из действующего ростера UFC можно назвать коммерчески успешным злодеем?

Топурия может сколько угодно называть себя королем PPV, но в его карьере лишь три номерных турнира: по разу дрался в прелимах, открывал главный кард одного из скучнейших номерных последних лет (UFC 282 с ничьей в бою Блаховича и Анкалаева) и возглавлял турнир, где стал чемпионом. За победу над Волкановски Топурия получил $350 тысяч – это не цифры короля индустрии.

Хайп Конора работал, потому что его слова подкреплялись делом: он делал мистические и сбывавшиеся прогнозы, стал королем PPV и иконой. Топурия же подражает, но вызывает лишь раздражение, хоть и сильнее по скиллам как боец. При этом если тот же Ковингтон, кажется, с радостью принимает образ нелепого шута, то Топурия все это время пытается быть дико серьезным.

Непобежденный Топурия сносит всех соперников в UFC. Остановит ли его Холлоуэй?

Фото: Gettyimages.ru /Angel Martinez, Stacy Revere, Mike Ehrmann