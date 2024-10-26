Эдди Хирн: «Турки Аль эш-Шейх сообщил, что реваш Бивола и Бетербиева состоится»
Промоутер Бивола подтвердил, что реванш с Бетербиевым состоится.
«Его превосходительство Турки Аль эш-Шейх сообщил нам, что реванш состоится. Ждем окончательного подтверждения», – заявил промоутер Эдди Хирн.
Напомним, что Артур Бетербиев победил Дмитрия Бивола 12 октября и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе.
Бетербиев – о реванше с Биволом: «Он бы дал мне его в случае победы? Многие знают ответ. Сторона Дмитрия говорит ерунду»
Бетербиев – об апелляции Бивола: «Это несущественно. Результат есть, он зафиксирован. Можно думать о реванше»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Fight Hub TV
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