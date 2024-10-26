Тайсон – о Поле: «Как только я его прихвачу, он будет убегать, как вор. Всю долбанную ночь»
Майк Тайсон призвал Джейка Пола к открытому бою.
«Как только я его прихвачу, он будет убегать, как вор. Он будет бегать всю долбанную ночь. Думаю, ему стоит попробовать драться лицом к лицу, ведь он молодой парень и должен уметь выдерживать удары старого увядающего человека», – заявил бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон.
Поединок Майка Тайсона и Джейка Пола состоится 16 ноября в Арлингтоне (США).
Майк Тайсон: «Пока Джейк продолжает говорить, я продолжаю тренироваться. Собираюсь его трахнуть»
Пол – Тайсону: «Если продержишься со мной больше четырех раундов, я дам тебе $5 млн. Если нет – ты должен сделать татуировку с надписью «Я люблю Джейка Пола»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Майкла Бенсона
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